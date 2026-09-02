Ein Wirtshaus, ein DJ und eine unkonventionelle Idee. Seit 2002 lockt Daniel Schators Rasthaus an der B9 Nachtschwärmer an – Ein Ort zwischen Musik, Partys, Burgerspezialitäten und einer eigenwilligen Szene.
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Daniel Schator ist groß, sein blondes Haar trägt er kurz, bis auf einen Streifen direkt auf dem Kopf, den er sorgsam nach hinten gekämmt hat. Wer ihn kennt, nennt ihn „Der Shah“. Seine Augen werden von einer teilweise verspiegelten Brille verdeckt, das Kinn ziert ein langer grau-blonder Bart.