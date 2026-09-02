Besuch beim Rasthaus an der B9 Wie Daniel Schator zum Bad Breisiger Clubmanager wurde Martin Ingenhoven 02.09.2026, 16:00 Uhr

i Daniel Schator managt eine Partylocation, einen Musikclub, „ein Rasthaus nur eben anders als geplant“, wie er selbst sagt. Martin Ingenhoven

Ein Wirtshaus, ein DJ und eine unkonventionelle Idee. Seit 2002 lockt Daniel Schators Rasthaus an der B9 Nachtschwärmer an – Ein Ort zwischen Musik, Partys, Burgerspezialitäten und einer eigenwilligen Szene.

Daniel Schator ist groß, sein blondes Haar trägt er kurz, bis auf einen Streifen direkt auf dem Kopf, den er sorgsam nach hinten gekämmt hat. Wer ihn kennt, nennt ihn „Der Shah“. Seine Augen werden von einer teilweise verspiegelten Brille verdeckt, das Kinn ziert ein langer grau-blonder Bart.







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