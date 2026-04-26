Fotograf zeigt Parallelwelt
Wie Brohltal Ost für ausländische Fahrer zu Heimat wird
Der Lkw-Fahrer Rashid (oben) aus Indien macht auf dem Rasthof Brohtal Ost Pause. Hier spricht ihn Fotograf Fabian Burgard für se
Der Lkw-Fahrer Rashid (oben) aus Indien macht auf dem Rasthof Brohtal Ost Pause. Hier spricht ihn Fotograf Fabian Burgard für sein Projekt „Rast – Ausländische Lkw-Fahrer auf deutschen Rastplätzen“ an und bekommt Naan-Brot geschenkt.
Maja Wagener

Sonntags stehen sie in langen Reihen auf Rasthöfen wie Brohltal Ost: Lkw-Fahrer aus Osteuropa und Drittstaaten kochen und leben oft in ihren Fahrzeugen. Fotograf Fabian Burgard hält diese Parallelwelt, die sich hier entwickelt hat, in Bildern fest.

Lesezeit 4 Minuten
Mit offenem Blick geht Fabian Burgard am Rasthof Brohltal Ost an der langen Reihe von abgestellten Lastkraftwagen vorbei. Es ist Abend, viele Vorhänge der Kabinen sind zugezogen. Da, in einem Fahrerhäuschen, ist Bewegung. Der Mann im Lkw mit polnischem Kennzeichen lässt die Scheibe herunter, als der 27-Jährige ihn darum bittet.

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