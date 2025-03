„Unsere Stadt wird wieder bunt.“ Es ist der Slogan für die Wiederaufbaukampagne in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Doch derzeit bestimmen Baustellen das Bild in den Innenstädten von Bad Neuenahr und Ahrweiler. Mittendrin der Einzelhandel, der trotz großer Herausforderungen und Leerstände in der Nachbarschaft Flagge zeigt. Citymanager Florian Hüsson soll in schwierigen Zeiten Lust auf Zukunft machen und mit kreativen Ideen zur Belebung des Einzelhandels beitragen. Unsere Zeitung hat ihn gefragt, wie er diese Aufgabe angehen will.

Sie sind seit 1. Januar 2024 Citymanager. Wie war Ihr erster Eindruck von Bad Neuenahr-Ahrweiler?

Ich habe schnell gemerkt: Hier passiert sehr viel gleichzeitig. Man hat nach der Flut sofort die Ärmel hochgekrempelt – nicht nur, was den Wiederaufbau angeht, sondern auch, um die Weichen dafür zu stellen, damit es wirtschaftlich wieder vorangeht. Als Citymanager erhielt ich gleich zu Beginn die Möglichkeit, mithilfe von Fördergeldern viele Maßnahmen umzusetzen, die dazu dienen, eine gewisse Aufenthaltsqualität in den Innenstädten zu schaffen, aber auch perspektivisch wieder Kunden hierhin zu bringen. Wir haben eine neue Veranstaltungsreihe konzipiert: den Shopping-Genuss-Abend. Wir versprechen uns da von Termin zu Termin immer mehr Engagement der Einzelhändler. Das Format soll organisch wachsen und ein Vorbild dafür liefern, wie Shopping zum Erlebnis gemacht werden kann. Hier gibt es ein großes Potenzial in beiden Innenstädten.

Wo würden Sie persönlich denn einkaufen in Bad Neuenahr-Ahrweiler?

Am häufigsten besuche ich das Kaufhaus Moses. Was Geschenke angeht, wird man sehr gut in Ahrweiler fündig, weil es dort viele eigentümergeführte Geschäfte gibt, die ein sehr individuelles Angebot haben, das nicht unbedingt im Onlinehandel zu finden ist. Gastronomisch sind wir hier wunderbar aufgestellt. Die Kombination von Genuss und Shopping ist das, was uns von anderen Städten abgrenzt. In Köln oder Bonn findet man zwar ein größeres Sortiment, aber es ist eben auch sehr stressig und sehr voll dort. Hier ist man umgeben von Natur. Es gibt die Weinregion, die für Genuss und Entschleunigung steht, die sehr schöne Innenstadt von Ahrweiler oder den Charme eines Kurbades, an dessen Rückkehr gearbeitet wird.

Trotzdem fällt der Leerstand ins Auge, der das Bild trübt.

Wir haben verschiedene Projekte zur Leerstandsbekämpfung ans Laufen gebracht. Das sind die Inszenierungen, also das Kaschieren leerer Schaufenster. Die Schaufenster sind mit dreidimensionalen Darstellungen von denkbaren Konzepten wie Textilhandel oder Weinbar beklebt. Sie sollen die Fantasie anregen mit der Botschaft: So könnte es einmal aussehen. Wir hoffen darauf, dass es sich herumspricht und weiterempfohlen wird. In den inszenierten Ladenlokalen stehen außerdem Banner mit Informationen über Bauprojekte im Ahrtal. Das soll zeigen: Nicht nur der Laden wird neu, sondern auch in der Umgebung passiert etwas.

Wie viele Ladenlokale sind dabei, und wie viele Interessenten haben sich schon gemeldet?

Im Moment haben wir rund 20 Ladenlokale beklebt. Die Kontaktdaten sind per QR-Code abrufbar. Ich habe noch keinen genauen Überblick darüber, wie viele Gespräche und Besichtigungen dadurch entstanden sind, denn viele wenden sich direkt an den Eigentümer. Viele, die an dieser Aktion teilnehmen, nutzen auch eine Förderung zur Leerstandsbekämpfung, die das Citymanagement mit Unterstützung des Innenministeriums anbietet. Dabei mietet die Stadt leer stehende Ladenlokale zu 70 Prozent der ursprünglichen Kaltmiete an. Diese Flächen können dann zu deutlich vergünstigten Konditionen an Dritte weitervermietet werden. Die Differenz trägt das Ministerium mit. Diese Aufmerksamkeit, die durch die Inszenierung geschaffen wird, in Verbindung mit der reduzierten Miete schafft positive Resonanz.

Gibt es schon ein konkretes Beispiel, wo das funktioniert hat?

Wir stehen bei zwei bis drei Unternehmern kurz vor dem Abschluss. Sie haben ein überzeugendes Konzept abgeliefert, die Eigentümer sind sehr davon angetan und bereit, das so umzusetzen. Der nächste Schritt ist das Bürokratische. Für andere sind wir noch auf der Suche nach einer geeigneten Ladenfläche. Auch da gab es schon Besichtigungen.

Um welche Interessenten handelt es sich dabei?

Es sind einmal Textileinzelhändler mit einem sehr individuellen Portfolio und ausgewählten Herstellern, also nicht mit den gängigen Marken im Angebot. Im Bereich Manufakturen sind wir kurz davor, eine Kaffeerösterei für Ahrweiler zu bekommen. Es ist ein sehr engagierter Unternehmer, der für den Standort brennt und für den wir die aus seiner Sicht perfekte Immobilie gefunden haben.

Wie schwierig ist es denn prinzipiell, Investoren für Bad Neuenahr-Ahrweiler zu finden?

Bei den Rückmeldungen erleben wir oft, dass Investoren nicht mehr in Mittelzentren gehen wollen, oder aber Randlagen bevorzugen. Andere schauen danach, ob es Ankermieter gibt. Die Wahrheit ist, dass sich viele große Marken inzwischen auch aus Großstädten zurückziehen. Deshalb wird es für uns nicht einfacher. Wir setzen auf Fachgeschäfte und kleinere Unternehmer und Mittelständler. Ein Pluspunkt zum Punkten für Bad Neuenahr-Ahrweiler ist der Hinweis auf die hohe Kaufkraft und den üppigen Speckgürtel mit zahlungskräftigen Kunden im südlichen Nordrhein-Westfalen.

Für den Einzelhandel ein Manko ist die Baustellensituation. Sind Ideen gefunden, um die Situation für Geschäftsinhaber und Kunden erträglicher zu gestalten?

Wir versuchen zu signalisieren: Hier ist zwar eine Baustelle, aber Sie kommen hier noch durch, und sie dürfen das auch. Es werden Wege geschaffen, damit die Geschäfte noch zugänglich sind. Aber man muss natürlich auch sagen: Baustelle ist Baustelle. Da entstehen Lärm und Schmutz, und die Bauarbeiter brauchen Platz. Man kann die Baustellen nicht wegdeklinieren. Wir versuchen, mit Beschilderungen darauf hinzuweisen, welche Einzelhändler in diesen Bauabschnitten liegen und wollen signalisieren: Kommen Sie her. Sie können hier noch einkaufen. Zudem gibt es im Rahmen der Kampagne „#wiederbunt“ geführte Baustellen-Touren für Interessierte. Die Einzelhändler sind sehr dankbar. Die Aufbaugesellschaft ist sehr daran interessiert, mit den Einzelhändlern in Kontakt zu bleiben, damit sie Verbesserungen anregen können.

Gibt es noch den Solidaritätseffekt, der Kunden bringt?

Von den Kunden kommt diese Motivation noch sehr oft. Gerade auch Helfer, die hier waren, möchten sehen, wie es hier aussieht und unterstützen. Es gibt auch viele Unternehmer, die für die Region etwas tun möchten. Eine Dame hat in der Poststraße eine Galerie eröffnet, als dort die Baumaßnahmen schon in vollem Gang waren, und hat dafür einen anderen Standort aufgegeben.

Ein Problem, das es schon vor der Flut gab, waren zu hohe Mieten für Geschäftsimmobilien. Wie hat sich das entwickelt? Stehen Sie mit Eigentümern in Kontakt?

Es gibt nach wie vor diejenigen, die an ihren sehr hohen Preisvorstellungen festhalten. Manche sehen nur das Investitionsobjekt. Sie wohnen nicht hier, und was mit der Immobilie im Ahrtal passiert, ist für sie dann erst mal nebensächlich. Es gibt aber auch diejenigen, die sehr entgegenkommend sind und ihre Vorstellungen angepasst haben an die Situation – zum Beispiel mit gestaffelten Mieten. Dem Gros der Eigentümer ist daran gelegen, dass ihr schönes Ladenlokal wieder mit Leben gefüllt wird. Perspektivisch werden Angebot und Nachfrage den Gewerbeimmobilienmarkt wieder realistisch regulieren.

