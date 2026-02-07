Praxis in Ahrweiler eröffnet
Wie Augenärztin heute über ihre Selbstständigkeit denkt
Viel Wert legt Augenärztin Sara Lotfipour darauf, den Patientinnen und Patienten ihre Behandlungen genau zu erklären.
Lars Tenorth

Augenärztin Sara Lotfipour hat vor einem Jahr eine Privatpraxis in der Ahrweiler Altstadt eröffnet. Anfangs war sie nicht ganz sicher, ob das der richtige Weg für sie ist. Wie die Ärztin heute auf die Entscheidung blickt.

Lesezeit 2 Minuten
Selbstständig werden oder weiter im Angestelltenverhältnis bleiben? Für viele Menschen stellt sich genau diese Frage. Augenärztin Sara Lotfipour, die eine Privatpraxis in Bad Neuenahr-Ahrweiler vor gut einem Jahr eröffnet hat, ist glücklich mit ihrer Entscheidung.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerGesundheit

