Praxis in Ahrweiler eröffnet Wie Augenärztin heute über ihre Selbstständigkeit denkt Lars Tenorth 07.02.2026, 12:00 Uhr

i Viel Wert legt Augenärztin Sara Lotfipour darauf, den Patientinnen und Patienten ihre Behandlungen genau zu erklären. Lars Tenorth

Augenärztin Sara Lotfipour hat vor einem Jahr eine Privatpraxis in der Ahrweiler Altstadt eröffnet. Anfangs war sie nicht ganz sicher, ob das der richtige Weg für sie ist. Wie die Ärztin heute auf die Entscheidung blickt.

Selbstständig werden oder weiter im Angestelltenverhältnis bleiben? Für viele Menschen stellt sich genau diese Frage. Augenärztin Sara Lotfipour, die eine Privatpraxis in Bad Neuenahr-Ahrweiler vor gut einem Jahr eröffnet hat, ist glücklich mit ihrer Entscheidung.







