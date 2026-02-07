Augenärztin Sara Lotfipour hat vor einem Jahr eine Privatpraxis in der Ahrweiler Altstadt eröffnet. Anfangs war sie nicht ganz sicher, ob das der richtige Weg für sie ist. Wie die Ärztin heute auf die Entscheidung blickt.
Lesezeit 2 Minuten
Selbstständig werden oder weiter im Angestelltenverhältnis bleiben? Für viele Menschen stellt sich genau diese Frage. Augenärztin Sara Lotfipour, die eine Privatpraxis in Bad Neuenahr-Ahrweiler vor gut einem Jahr eröffnet hat, ist glücklich mit ihrer Entscheidung.