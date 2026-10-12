Wie sprechen die Winzer im Ahrtal mit ihren Produkten auch junge Menschen an? Es kommt auf Social Media, das richtige Marketing und das eigene Image an. Wir haben bei Ahrwinzern nachgefragt, was sie tun, um bei der jungen Zielgruppe zu punkten.
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Fotos von vollen Weinreben, ein Video von der Abfüllung der Weiß- und Roséweine oder ein Aufruf für Helfer bei der Lese: Die Jungwinzer „The Next Generation“ aus Ahrweiler geben in ihrem Instagram-Kanal Einblicke in ihre Arbeit auf dem Weinberg.