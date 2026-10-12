Neue Kommunikationswege?
Wie Ahr-Winzer junge Menschen für ihren Wein begeistern
Das Ahrtal bietet immer wieder neue Angebote im Bereich der Wein-Wanderungen an – diese sprechen verstärkt auch junge Menschen a
Das Ahrtal bietet immer wieder neue Angebote im Bereich der Wein-Wanderungen an – diese sprechen verstärkt auch junge Menschen an.
Dominik Ketz

Wie sprechen die Winzer im Ahrtal mit ihren Produkten auch junge Menschen an? Es kommt auf Social Media, das richtige Marketing und das eigene Image an. Wir haben bei Ahrwinzern nachgefragt, was sie tun, um bei der jungen Zielgruppe zu punkten.

Lesezeit 3 Minuten
Fotos von vollen Weinreben, ein Video von der Abfüllung der Weiß- und Roséweine oder ein Aufruf für Helfer bei der Lese: Die Jungwinzer „The Next Generation“ aus Ahrweiler geben in ihrem Instagram-Kanal Einblicke in ihre Arbeit auf dem Weinberg.
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Kreis AhrweilerWeinbau

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