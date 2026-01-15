Am 23. Februar geht’s los Wichtiger Termin für die Kalte Dorfwärme in Liers Frank Bugge 15.01.2026, 11:00 Uhr

i Reiner Pürling ist ehrenamtlicher Projektleiter für das Kalte Dorfwärmenetz in seinem Heimatort Liers. Das Netz soll von einer zu gründenden Bürger-Energie-Genossenschaft verwaltet und betrieben werden. Foto: Frank Bugge Frank Bugge

In Liers steht der Spatenstich für das Kalte Dorfwärmenetz bevor. Betrieben und verwaltet werden soll dieses dann von einer Bürger-Energie-Genossenschaft – eine Idee, die als Vorreiter im Land galt.

Kurz nach dem Jahreswechsel liegt das Projekt „Kalte Dorfwärme“ für den Ortsteil Liers der Gemeinde Hönningen im Ahrtal offenbar voll im Zeitplan. Unter dem Titel „Es ist soweit! Save the Date!“ hat Ortsbürgermeister Jürgen Schwarzmann auf einen kommenden, sehr wichtigen Termin für die Realisierung einer hochwassersicheren und nachhaltigen Wärmeversorgung für das von der Flutwasserkatastrophe getroffene Dörfchen bekannt gemacht: Der erste ...







