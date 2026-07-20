Bonner Band in „Alter Krähe“ White Maze finden in Krälingen die Balance Thomas Kölsch 20.07.2026, 12:00 Uhr

i Viel Druck: Gitarrist Mathias Mogge (Mitte) und Sängerin Sylvia Sommerfeld (rechts). Thomas Kölsch

Zum ersten Mal auf der Bühne der „Alten Krähe“ in Krälingen und das mit neuer Sängerin: Die Bonner Formation White Maze konnte gleich zwei Premieren feiern. Nach einem holprigen Start fand sich die Band – zur Freude des Publikums.

Na das kann ja spannend werden: Beim allwöchentlichen Kulturfreitag im Kulturcafé „Alte Krähe“ steht an diesem Abend gleich eine doppelte Premiere an. Zum einen steht die Bonner Formation White Maze zum ersten Mal in Krälingen auf der Bühne, und das zum anderen mit einer ganz neuen Frontfrau, mit der bisher nur wenige Proben möglich waren.







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