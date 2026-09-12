Whey, das Molkenprotein, ist in der Fitnessszene beliebt. Sportler verwenden es für den Muskelaufbau. Inzwischen ist es ein teureres Gut. Andreas Kesseler setzt dagegen auf Pflanzenproteine. Sein beruflicher Werdegang war nicht vorgezeichnet.
Lesezeit 3 Minuten
Dass Andreas Kesseler aus Nierendorf in der Grafschaft einmal ein Sportnahrungsunternehmen gründen würde, war nach seinem Abitur nicht abzusehen. Er wusste erst nicht, in welche Richtung er sich orientieren sollte. Am Ende entschied er sich für das BWL-Studium.