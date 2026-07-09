So helfen „Glanzsterne“ Westumerin hat Methode für Stressbewältigung entwickelt Silke Müller 09.07.2026, 12:00 Uhr

i „Die Kraft der Glanzsterne": So heißt das Buch für Kinder, das Tanja Kenny aus Westum veröffentlicht hat. Elina Kenny

Das Kind will nicht so wie die Eltern, und es gibt mal wieder Stress. Die Situation eskaliert. Muss das sein? Nein, findet Tanja Kenny aus Westum. Sie hat eine besondere Methode erarbeitet und will damit zeigen: Es geht auch anders.

Wie können Eltern vorbeugen, damit der Stress mit dem Kind nicht aus dem Ruder läuft? Mit dieser Frage hat sich Tanja Kenny aus Westum intensiv befasst und eine Methode entwickelt, die sie „Glanzsterne“ nennt. Jüngst hat sie dazu auch ein Buch geschrieben und veröffentlicht.







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