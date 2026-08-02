Dreitägiges Fest zum Jubiläum Westumer Feuerwehr bleibt im 100. Jahr unverzichtbar Judith Schumacher 02.08.2026, 16:00 Uhr

i Für die ganze Familie war das dreitägige Feuerwehrfest in Westum einen Ausflug wert. Judith Schumacher

Auch in Westum nimmt die Bedeutung der ehrenamtlichen Feuerwehr eher noch zu. Das belegen Zahlen, die beim Festkommers zum 100-jährigen Bestehen der Wehr auf dem Tisch gekommen sind. Festredner unterstreichen die These.

Über ein Jahr lang hatte die Westumer Feuerwehr um ihren Löschgruppenführer Tobias Michels auf ihr dreitägiges Fest zum 100-jährigen Bestehen im Rahmen des Stadtfeuerwehrfestes hingearbeitet. Die Vorbereitungen haben sich definitiv gelohnt. Ein grandioser Partyabend mit Livemusik und eine Leistungsschau vom Feinsten samt Hubschrauberrundflügen bereitete den Besuchern ein unvergessliches Erlebnis.







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