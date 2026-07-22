Handwerk im Ahrtal Wershofen nach Flutnacht: „Wir hatten ja nichts mehr“ Lars Tenorth 22.07.2026, 10:00 Uhr

i Kreishandwerksmeister Frank Wershofen (rechts) erinnert sich eindrücklich an den Tag nach der Flut. Dirk Lescher (Hauptabteilungsleiter der Debeka Allgemeine Versicherung), auch Teilnehmer an der Podiumsdiskussion, lauscht seinen Worten gebannt. Lars Tenorth

Viele Handwerker sind seit der Flutkatastrophe im Ahrtal im Einsatz, um den Wiederaufbau voranzubringen. In einer Podiumsdiskussion erinnern sich Akteure des Handwerks an die Zeit nach der Flut und erklären, was sie sich für die Zukunft wünschen.

Sehr klar erinnert sich Kreishandwerksmeister Frank Wershofen an die Flutnacht vor gut fünf Jahren im Ahrtal. Als Vorbereitung auf das Hochwasser hatte er mit einem Team Sandsäcke aufgestellt. Doch die Flut hatte viele größere Dimensionen angenommen, viel zu groß, um nur durch kleine Sandsäcke annähernd geschützt zu sein.







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