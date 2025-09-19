Nachruf auf Spitzenwinzer Werner Näkel holte den Ahrwein „aus der Provinz“ 19.09.2025, 15:00 Uhr

i Spitzenwinzer Werner Näkel ist verstorben. Hans-Jürgen Vollrath

Wenn man an Wein aus dem Ahrtal denkt, kommt man an dem Namen Werner Näkel nicht vorbei. Der Winzer aus Dernau hat große Verdienste um seine Heimatregion. Der Nachruf auf den Verstorbenen thematisiert einige davon.

Er gilt als Pionier für den Anbau von Spätburgunder im Ahrtal. Manche attestieren ihm sogar, im Ahrtal eine wahre Weinrevolution ausgelöst zu haben. Für sein Lebenswerk und als Gründer des Regionalverbandes Ahr im Verband deutscher Prädikatsweingüter (VDP) erhielt er einst die Ehrennadel des VDP.







