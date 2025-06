Was macht die Faszination Oldtimer aus? Dieser Frage geht unsere Zeitung in einer kleinen Serie nach. Heute werfen wir einen Blick in die Oberzissener Werkstatt Friedrichs, die sich auf historische Schätzchen spezialisiert hat.

Auf den ersten Blick sieht die Werkstatt von Kfz + Oldtimer Friedrichs in Oberzissen, die sich im hinteren Bereich einer dazugehörigen Tankstelle befindet, unspektakulär aus. Auf den zweiten Blick auch. Alles wirkt alltäglich, so wie auch die Fahrzeuge, die hier repariert werden. Von Oldtimern ist nicht viel zu sehen, obwohl die Werkstatt doch gerade dafür nicht nur regional, sondern sogar international bekannt ist. Was steckt dahinter?

Ein Stockwerk tiefer geht es an die Oldtimer

„Hier oben läuft im Prinzip das Tagesgeschäft“, erklärt Jörg Friedrichs, der zusammen mit seinem Vater Horst den Familienbetrieb führt. „Wir reparieren im Grunde alles, von modernen Fahrzeugen bis zu ganz alten Schätzchen, und wenn es nur darum geht, einen Scheinwerfer zu ersetzen oder andere Standard-Reparaturen durchzuführen, machen wir das in dieser Werkstatt.“

„Das Besondere an diesen Oldtimern ist ja, dass die meisten Wagen eine einzigartige Geschichte haben.“

Werkstattbetreiber Horst Friedrichs

Für die andere, die geheime Basis der Oldtimer-Liebhaber, muss man ein Stockwerk tiefer gehen. Auch dieser Raum erscheint wie eine reguläre Werkstatt. Doch die Autos, an denen hier geschraubt wird, entpuppen sich als durchaus wertvolle Klassiker. Und als Langzeitgäste. Sogar ein Rennwagen steht hier, ein BMW M3, mit dem Eric van de Poele einst einige Erfolge beim 24-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps erzielte. „Den haben wir aus dem Motorsport-Museum am Nürburgring geholt und restauriert“, erklärt Jörg Friedrichs. „Nächste Woche geht der auf den Leistungsprüfstand, dann wird mit ihm ein Rennen gefahren und dann kehrt er an seinen alten Platz zurück.“ Also ein Job wie jeder andere auch? Horst Friedrichs schüttelt entschieden den Kopf. „Das Besondere an diesen Oldtimern ist ja, dass die meisten Wagen eine einzigartige Geschichte haben. Bei einer Generalüberholung merkt man das sofort. In den meisten Fällen gibt es einzigartige Herausforderungen, zum Beispiel weil man keine neuen Ersatzteile mehr findet oder irgendetwas nicht ganz passt. Da muss man schon mal improvisieren und kreativ werden.“

i Der Rallye-Wagen aus dem Motorsport-Museum am Nürburgring, mit dem Fahrer Eric van de Poele einst einige Erfolge gefeiert hat, musste wieder für ein Rennen fit gemacht werden. Thomas Kölsch

Angefangen hat die Oldtimer-Leidenschaft mit Horst Friedrichs, der Werkstatt und Tankstelle von seinem Vater übernommen hat. „Ich habe früher selbst Motorsport gemacht und habe viele Rallyes gefahren, am Anfang mit einem Opel Ascona“, erzählt er. „Irgendwann erinnerte ich mich wieder an ihn und hatte den Traum, mit ihm einmal an der Histo-Monte teilzunehmen.“ Damit bezieht er sich auf eine Winter-Oldtimer-Rallye von Deutschland bis Monte Carlo, die der Automobilclub von Deutschland (AvD) alle zwei Jahre organisiert. „Als ich einen passenden Wagen gefunden habe, haben mein Sohn und ich ihn wieder hergerichtet, sind 2007 an den Start gegangen und gleich aufs Treppchen gefahren.“ 2017 konnte das Duo die Histo-Monte sogar gewinnen. „Auf jeden Fall hat sich herumgesprochen, dass wir auch alte Autos reparieren können, und so kamen immer mehr Anfragen. Das hat sich verselbstständigt. Inzwischen kriegen wir sogar Aufträge aus Norwegen.“

Oldtimer müssen oft generalüberholt werden

Mitunter geht es bei solchen Aufträgen oft um nicht weniger als eine vollständige Überholung. „Dabei gehen bis zu 800 Arbeitsstunden drauf“, führt Jörg Friedrichs aus. „Ein Beispiel: Wir bekommen ein Auto, das wir komplett auseinandernehmen und die Karosserie zum Entlacken schicken – die Teile werden dann in ein Säurebad gelegt, um alle Lackschichten zu entfernen. Danach werden sie mit einer feinen Epoxidharz-Schicht überzogen, damit die Teile nicht anfangen zu rosten. Erst dann können wir mit dem Innenleben des Autos anfangen. Wenn das erledigt ist, setzen wir das Fahrzeug wieder zusammen, um sicherzustellen, dass alles passt, und dann wird es wieder demontiert und lackiert. Mit den üblichen Wartezeiten kann es daher rund ein Jahr dauern, bis so ein Job erledigt ist.“ Ein immenser Aufwand – der öfter nötig ist, als man glauben mag.

i Ein Blick in die Werkstatt in Oberzissen. Thomas Kölsch

„Ein bis zwei Anfragen dieser Art kriegen wir schon pro Jahr“, sagt Friedrichs. „Vieles davon kann zum Glück parallel laufen. Dazu kommen noch Werkstatt-Aufträge wie etwa die Reparatur eines Unfallwagens oder eine Motor-Revision, bei denen die meisten regulären Werkstätten oft abwinken würden, vor allem wenn es um einen Oldtimer geht. Viele Kfz-Mechaniker kennen sich mit dem Innenleben solcher Autos ja gar nicht mehr aus.“ Er zeigt auf einen älteren BMW, der in der Werkstatt steht. „Selbst wenn sie den direkt zum Hersteller schicken würden, könnten zumindest die jüngeren Angestellten mit vielen Teilen, die darin verbaut sind, gar nichts mehr anfangen.“ Kein Wunder angesichts von Fahrzeugen, die immer stärker computerisiert werden. Damit bleibt für Oldtimer-Sammler eben nur eine Spezialwerkstatt wie eben die von Friedrichs. „Letztlich haben wir seit 2019 unseren Mitarbeiter Christian Lühr, der nichts anderes macht“, so Jörg Friedrichs. „Dazu kommt mein Vater, während ich in der Regel oben arbeite.“ Und wenn dann noch Zeit ist? Fahren beide vielleicht noch eine Rallye.