Schutzräume im Sinne von Bunkern gibt es im Kreis Ahrweiler nicht. Doch aktuell werden Überlegungen angestellt, wie Förderungen für öffentliche Zufluchtsräume aussehen könnten.
Erklärtes Ziel der Bundesregierung ist es, die Zivilbevölkerung vor den potenziellen Gefahren militärischer Angriffe zu schützen beziehungsweise das Schadensausmaß solcher Angriffe zu verringern. Im Kreis Ahrweiler gibt es bislang keine Schutzräume im Sinne von Bunkern, die im Ernstfall als öffentliche Zufluchtsräume dienen können.