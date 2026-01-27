Schutzräume im Kreis Ahrweiler
Werden öffentliche Zufluchtsräume finanziell gefördert?
Welche Ausstattung sollten öffentliche Zufluchtsräume umfassen? Und was wird wie gefördert? Derzeit wird ein Konzept für öffentliche Zufluchtsräume erarbeitet, auch die Förderung von Ausstattung spielt hierbei eine relevante Rolle.
Schutzräume im Sinne von Bunkern gibt es im Kreis Ahrweiler nicht. Doch aktuell werden Überlegungen angestellt, wie Förderungen für öffentliche Zufluchtsräume aussehen könnten. 

Erklärtes Ziel der Bundesregierung ist es, die Zivilbevölkerung vor den potenziellen Gefahren militärischer Angriffe zu schützen beziehungsweise das Schadensausmaß solcher Angriffe zu verringern. Im Kreis Ahrweiler gibt es bislang keine Schutzräume im Sinne von Bunkern, die im Ernstfall als öffentliche Zufluchtsräume dienen können.

