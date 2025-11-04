Werden in Sinzig mehr als 60 neue Wohnungen gebaut?

In Sinzig soll neuer Wohnraum entstehen. Geplant sind nun insgesamt 62 Wohnungen an der Ecke Kölner Straße/Albert-Schweitzer-Straße – doch ganz so einfach wird das Bauvorhaben nicht.

Wohnraum ist knapp. Das gilt auch für die Stadt Sinzig. Jetzt möchten hier Bauherren insgesamt 62 neue Wohneinheiten schaffen. Für die Bebauung mit einem 43 Wohnungen umfassenden Gebäude auf dem Grundstück

hat der Bauausschuss jetzt sein gemeindliches Einvernehmen erteilt.