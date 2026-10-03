So läuft’s mit E-Carsharing
Werden die Mobilitätsangebote in Neuenahr ausgeweitet?
Im Sommer 2023 startete das erste Carsharing-Projekt im Ahrkreis. Damals fiel der Startschuss für Remagen und Sinzig.
Im Sommer 2023 startete das erste Carsharing-Projekt im Ahrkreis. Damals fiel der Startschuss für Remagen und Sinzig.
Christian Koniecki Archiv. Christian Koniecki

E-Carsharing soll im Kreis Ahrweiler weiter Fahrt aufnehmen, nun rückt Bad Neuenahr in den Fokus für das gemeinsame Nutzen von E-Autos. Eine erste Infoveranstaltung gab es vor Kurzem. Und es werden Interessenten für diese Mobilitätsform gesucht. 

Lesezeit 3 Minuten
Für Menschen, die nicht so oft ein Auto brauchen, kann Carsharing eine sinnvolle Alternative darstellen. Bei Carsharing nutzen Bürger gemeinsam ein Auto, ohne selbst eines zu besitzen. In Großstädten ist Carsharing bereits stark verbreitet. Im Kreis Ahrweiler nimmt das Thema (E-)Carsharing nun Fahrt auf.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerVerkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren