So läuft’s mit E-Carsharing Werden die Mobilitätsangebote in Neuenahr ausgeweitet? Lars Tenorth 03.10.2026, 08:00 Uhr

i Im Sommer 2023 startete das erste Carsharing-Projekt im Ahrkreis. Damals fiel der Startschuss für Remagen und Sinzig. Christian Koniecki Archiv. Christian Koniecki

E-Carsharing soll im Kreis Ahrweiler weiter Fahrt aufnehmen, nun rückt Bad Neuenahr in den Fokus für das gemeinsame Nutzen von E-Autos. Eine erste Infoveranstaltung gab es vor Kurzem. Und es werden Interessenten für diese Mobilitätsform gesucht.

Für Menschen, die nicht so oft ein Auto brauchen, kann Carsharing eine sinnvolle Alternative darstellen. Bei Carsharing nutzen Bürger gemeinsam ein Auto, ohne selbst eines zu besitzen. In Großstädten ist Carsharing bereits stark verbreitet. Im Kreis Ahrweiler nimmt das Thema (E-)Carsharing nun Fahrt auf.







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