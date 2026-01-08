Wahl in Bad Neuenahr-Ahrweiler Wer wird Nachfolger von Bürgermeister Guido Orthen? 08.01.2026, 05:00 Uhr

i Axel Ritter (von links), Christoph Scheuer, Jörn Kampmann und Pascal Rowald haben jeweils öffentlich verkündet, als Kandidaten in den Ring zu ziehen, um Nachfolger von Bürgermeister Guido Orthen zu werden. Volker Lang/Sarah Rößel/Martin Gausmann/Christian Lipowski

Vier Kommunalpolitiker verkündeten bereits öffentlich ihre Kandidatur. Sie wollen die Nachfolge von Bürgermeister Guido Orthen in Bad Neuenahr-Ahrweiler antreten. Eingereicht wurde bislang ein Wahlvorschlag. Die Frist läuft noch eine Weile.

Nach 15 Jahren als Bürgermeister von Bad Neuenahr-Ahrweiler tritt Guido Orthen (CDU) nicht mehr für eine Wiederwahl an. Er möchte stattdessen bei der Landtagswahl, die gleichzeitig zur Bürgermeisterwahl in Bad Neuenahr-Ahrweiler am Sonntag, 22. März, erfolgt, in das Mainzer Parlament einziehen.







