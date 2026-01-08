Wahl in Bad Neuenahr-Ahrweiler: Wer wird Nachfolger von Bürgermeister Guido Orthen?
Vier Kommunalpolitiker verkündeten bereits öffentlich ihre Kandidatur. Sie wollen die Nachfolge von Bürgermeister Guido Orthen in Bad Neuenahr-Ahrweiler antreten. Eingereicht wurde bislang ein Wahlvorschlag. Die Frist läuft noch eine Weile.
Nach 15 Jahren als Bürgermeister von Bad Neuenahr-Ahrweiler tritt Guido Orthen (CDU) nicht mehr für eine Wiederwahl an. Er möchte stattdessen bei der Landtagswahl, die gleichzeitig zur Bürgermeisterwahl in Bad Neuenahr-Ahrweiler am Sonntag, 22. März, erfolgt, in das Mainzer Parlament einziehen.