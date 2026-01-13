Rainer Mosen sucht Nachfolger Wer will der neue Müller der Mosenmühle werden? Martin Ingenhoven 13.01.2026, 17:00 Uhr

i Besuchern zeigt Rainer Mosen seine Mühle gern. Noch lieber würde er sie jedoch einem Nachfolger erklären. Martin Ingenhoven

Rainer Mosen ist der letzte Handwerksmüller im Kreis Ahrweiler. Er betreibt die Mosenmühle zwischen Burgbrohl und Brohl-Lützing. Nun sucht er einen Nachfolger. Was ein Bewerber mitbringen sollte.

Wenn Rainer Mosen durch das Labyrinth von Riemen, Walzenstühlen und Umlenkrollen seiner Wassermühle im Brohltal klettert, ist er ganz in seinem Element. Und wenn er dann noch einem Besucher die uralte Technik erklären darf, die allein von der Kraft des Brohlbachs angetrieben wird, beginnen seine Augen zu glänzen.







