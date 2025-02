Traditionsrestaurant dicht Wer will Bad Breisigs „Am Kamin“ wiederbeleben? 06.02.2025, 12:38 Uhr

i Seit Anfang des Jahres ist es still in dem Bad Breisiger Traditionsrestaurant „Am Kamin". Judith Schumacher

Das Restaurant „Am Kamin“ war bis zu seiner Schließung im Juni 2021 eine der besten Adressen in Bad Breisig. Seit März 2022 firmierte es unter dem Namen „Steakhaus 3.0 Am Kamin“ und war ebenfalls äußerst beliebt. Doch jetzt steht es erneut leer.

Das Restaurant „Am Kamin“ in der Zehnerstraße 10 in Bad Breisig hat eine lange Tradition. Knapp 40 Jahre lang führten es Bärbel und Werner Pommer und machten das Lokal zu einer der besten Adressen in der Quellenstadt. Kein Wunder, a uch bei der Kulinarischen Woche in Bad Breisig war Küchenchef Pommer von Anfang an eine der treibenden Kräfte.

