Es ist der nächste Sprung auf der Karriereleiter der Weinmajestäten: Carla Poppelreuter wird im September als Weinkönigin in Dernau proklamiert werden. Aktuell ist die 20-jährige BWL-Studentin noch Weinprinzessin von Dernau. Nun also das Amt der Königin. Ihr zur Seite stehen dann Anna Thiel, die ebenfalls aktuell Weinprinzessin ist, und Luisa Bertram.

Das künftige Trio der Dernauer Weinrepräsentanz wurde am Freitagabend beim Dernauer „Äselsklaaf“ im Weingut Schloßhof vorgestellt. Junggesellen und die Insuler Blaskapelle geleiteten die drei jungen Frauen in den Festhof, wo gut 200 Besucher schon gespannt warteten, wer denn die neuen Weinhoheiten sein werden.

Schon im Kindergarten wollte Carla Poppelreuter Weinkönigin werden

Ingrid Näkel-Surges vom Verkehrsverein Weinkulturdorf Dernau stellte die künftigen Weinmajestäten vor. Was Näkel-Surges besonders betonte: Alle drei stammen tatsächlich aus Dernau. Zudem sei die künftige Weinkönigin Carla Poppelreuter bereits stolze Besitzerin eines eigenen Weinbergs. Dass sie jetzt schon als Weinprinzessin fungiert, hilft ungemein, sammelt sie doch aktuell schon Kenntnisse für den künftigen Job. Der war schon im Kindergarten der Traum von Carla Poppelreuter, denn dort wurde sie einst zur „Weinkönigin der Zukunft“ proklamiert.

Gemeinsames Ziel, verschiedene Weinfavoriten

Weinprinzessin Anna Thiel ist 17 Jahre alt, engagiert sich bei den Funken im Ort und als Lektorin in der Kirche. Dritte im Bunde ist die 21-jährige Luisa Bertram. Sie studiert derzeit in Köln Lehramt für sonderpädagogische Förderung. Was alle drei eint, ist die Liebe zum Wein, auch wenn die Geschmäcker unterschiedlich sind. Da nennt Königin Carla Grauburgunder oder Chardonnay, bei Anna Thiel ist auf jeden Fall lieblicher Wein im Glas, und Luisa Bertram bevorzugt Blanc de Noir. Gemeinsames Ziel der künftigen Regentinnen ist es, das Interesse am Dernauer Wein zu wecken und diesen im Ahrtal und darüber hinaus zu repräsentieren.