Kreis Ahrweiler wählt Wer Kreuz für die Landtagswahl wohl schon gemacht hat Silke Müller 20.03.2026, 14:00 Uhr

i Die Briefwahl ist immer noch beliebt, wird aber im Vergleich zu früheren Wahlen weniger genutzt. Martin Gausmann

Welche Kandidaten aus den Wahlkreisen 13 und 14 ergattern ein Direktmandat für den künftigen Landtag in Mainz? Und wie wird dort die Sitzverteilung sein? Eine Antwort darauf gibt es am Sonntag. Aber einige Wähler haben wohl schon abgestimmt.

Die Briefwahl war 2021 – allein schon wegen der Corona-Pandemie – besonders beliebt. Viele Menschen nutzten sie, um bereits im Vorfeld der Landtagswahl ihre Stimme abzugeben. Wie aber sieht es im Jahr 2026 aus? Wir haben bei den Kommunen nachgefragt. 98.







Artikel teilen

Artikel teilen