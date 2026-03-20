Kreis Ahrweiler wählt
Wer Kreuz für die Landtagswahl wohl schon gemacht hat
Die Briefwahl ist immer noch beliebt, wird aber im Vergleich zu früheren Wahlen weniger genutzt.
Die Briefwahl ist immer noch beliebt, wird aber im Vergleich zu früheren Wahlen weniger genutzt.
Martin Gausmann

Welche Kandidaten aus den Wahlkreisen 13 und 14 ergattern ein Direktmandat für den künftigen Landtag in Mainz? Und wie wird dort die Sitzverteilung sein? Eine Antwort darauf gibt es am Sonntag. Aber einige Wähler haben wohl schon abgestimmt. 

Lesezeit 2 Minuten
Die Briefwahl war 2021 – allein schon wegen der Corona-Pandemie – besonders beliebt. Viele Menschen nutzten sie, um bereits im Vorfeld der Landtagswahl ihre Stimme abzugeben. Wie aber sieht es im Jahr 2026 aus? Wir haben bei den Kommunen nachgefragt.

98.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerWK 14 – Bad Neuenahr-Ahrweiler

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren