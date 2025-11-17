Zuschüsse gibt es nicht ewig Wer es an der Ahr warm haben will, kämpft mit Fristen Frank Bugge 17.11.2025, 14:00 Uhr

i In Dernau läuft der Bau des Leitungsnetzes auf vollen Touren. Dennoch ist unklar, ob die für die Zuschusszahlung vorgegebenen Fristen für die Hausanschlüsse eingehalten werden können. Sicherheitshalber sollen die Bürger eine Fristverlängerung beantragen. Foto: Frank Bugge Frank Bugge

Auch im fünften Winter nach der Flutkatastrophe müssen sich in Dernau und Mayschoß noch viele Menschen beim Heizen mit Provisorien zufriedengeben. Die Einrichtung von Dorfwärmenetzen braucht Zeit. Doch wie lange gibt es noch Fördergelder?

Planung und Bau der Dorfwärmenetze in Dernau und Mayschoß mit zwei Heizwerken und attraktiven Heizkosten für die rund 330 Anschlussnehmer sind ein Kampf gegen die Zeit. Zum einen geht es darum, die noch geduldig wartenden Anschluss-Interessenten mit Provisorien über die fünfte Heizperiode nach der Flutkatastrophe zu bringen, zum anderen gibt es enge Fristen für die Anträge auf Zuschüsse sowie für die Verwendung und Abrechnung von Fördermitteln. ...







Artikel teilen

Artikel teilen