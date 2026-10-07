80 Mitarbeiter arbeiten hier Wer bei Dr. Eckel in Niederzissen die Fäden zieht Martin Ingenhoven 07.10.2026, 19:00 Uhr

i Neben Viktor Eckel arbeiten auch seine beiden Geschwister in dem von der Mutter gegründeten Unternehmen. Martin Ingenhoven

Viktor Eckel führt anders: Er setzt bei Dr. Eckel Animal Nutrition GmbH & Co. KG auf Nähe statt auf Hierarchie, auf Offenheit statt Kontrolle. Wie sich ein großes Familienunternehmen mit Vertrauen, klaren Grenzen und Flexibilität am Markt behauptet.

Wenn Viktor Eckel morgens zur Arbeit kommt, führt ihn sein erster Weg durch die Mitarbeiter-Büros. Nicht, weil er dazu verpflichtet wäre, sondern aus einem tieferen Bedürfnis heraus, Kontakt zu seinen Mitarbeitern zu halten. „Ich schaue jeden Morgen eigentlich, wenn ich reinkomme, dass ich als erstes durch jedes Büro durchgehe“, erzählt Geschäftsführer Eckel.







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