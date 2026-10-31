Allerheiligen im Ahrkreis Wenn Kränze und Lichter der Hoffnung Ausdruck verleihen Ralf Grün 31.10.2026, 05:00 Uhr

i Dieses Archivfoto transportiert die Stimmung an Allerheiligen auf dem Friedhof Ahrweiler. Martin Gausmann

Der „Trauermonat“ November beginnt gleich mit einem Feiertag: Allerheiligen. Doch bei allem Gedenken der Toten wird an diesem Tag auch ein Zeichen der Hoffnung ausgesendet.

Der 1. November, diesmal ein Sonntag, ist ein Feiertag, der auch im Kreis Ahrweiler unter einem besonderen Zeichen steht. Am Tag vor oder an Allerheiligen werden die Gräber auf den Friedhöfen etwa in Bad Neuenahr-Ahrweiler, in der Grafschaft oder in Sinzig mit Blumen, Kränzen und Lichtern als Zeichen der Hoffnung geschmückt.







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