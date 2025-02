Neue Wagen für den Nachtzug Wenn in Wiesemscheid Jecken zu Kleber und Farbe greifen 15.02.2025, 10:00 Uhr

i Maritim, bunt und funkelnd werden die Motivwagen der Freizeitmannschaft Wiesemscheid in diesme Jahr beim Nachtzug sein. Bis zum großen Abend am Karnevalsfreitag ist noch viel zu tun. Claudia Voß

Nur noch wenige Tage, dann verwandelt sich Wiesemscheid wieder in eine Hochburg für Jecken und Narren. Doch bis die Party rund um den funkelnden Nachtzug starten kann, ist für die Mitglieder der Freizeitmannschaft noch viel zu tun.

Samstagmittag in Wiesemscheid. Das Wetter ist winterlich kalt, die Sonne strahlt. Nur noch wenige Tage, dann verwandelt sich der idyllisch gelegene Ort unweit des Nürburgrings am Karnevalsfreitag für einen Abend mit dem Start des Nachtzugs in eine Hochburg voller Narren, Jecken und leuchtender Fantasiegestalten.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen