Mystery Packs sind seit Kurzem Adenau erhältlich - Ein RZ-Selbstversuch zum Geschäft mit den Retourensendungen Wenn die Schatzsuche am Automaten beginnt: Mystery Packs erobern Adenau 20.09.2024, 05:00 Uhr

i Der Verkauf von Retourensendungen als sogenannte Mystery oder Secret Packs ist in diesem Jahr ein bundesweiter Trend, der vielfach über die sozialen Medien beworben wird. Auch in Adenau werden seit Kurzem Mystery Packs in einem Automatenkiosk verkauft. Claudia Voß

Sie sind das Ziel von Schnäppchenjägern und bequem auf Knopfruck zu erwerben: Mystery Packs. In ganz Deutschland gibt es seit Jahresbeginn Verkaufsautomaten, die Retourensendungen aus Onlineshops zum Kauf anbieten. Der Clou dabei: Beim Kauf weiß der Käufer nicht, was sich im Paket befindet. Auch in Adenau werden die Mystery Packs nun angeboten. Die RZ hat sich die Sache einmal angesehen.

Da sind sie also: Nahezu unscheinbar liegen die weißen Päckchen in einem der Automaten des Pit-Stop-24-Stunden-Automatenkioskes an der Adenauer Hauptstraße. Vor dem Automaten stehen drei junge Männer. Neugierig begutachten sie die Retouren von Amazon und anderen Onlineshops durch die gläsernen Sichtfenster.







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