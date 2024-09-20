Mystery Packs sind seit Kurzem Adenau erhältlich - Ein RZ-Selbstversuch zum Geschäft mit den Retourensendungen
Wenn die Schatzsuche am Automaten beginnt: Mystery Packs erobern Adenau
Sie sind das Ziel von Schnäppchenjägern und bequem auf Knopfruck zu erwerben: Mystery Packs. In ganz Deutschland gibt es seit Jahresbeginn Verkaufsautomaten, die Retourensendungen aus Onlineshops zum Kauf anbieten. Der Clou dabei: Beim Kauf weiß der Käufer nicht, was sich im Paket befindet. Auch in Adenau werden die Mystery Packs nun angeboten. Die RZ hat sich die Sache einmal angesehen.
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Da sind sie also: Nahezu unscheinbar liegen die weißen Päckchen in einem der Automaten des Pit-Stop-24-Stunden-Automatenkioskes an der Adenauer Hauptstraße. Vor dem Automaten stehen drei junge Männer. Neugierig begutachten sie die Retouren von Amazon und anderen Onlineshops durch die gläsernen Sichtfenster.