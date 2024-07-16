Die Personalsituation im Gastro- und Hotelleriebereich ist im Kreis Ahrweiler angespannt - Bethel Hotel zum Weinberg ringt um neue Mitarbeiter
Wenn die Chefin am Empfang einspringen muss: Arbeitskräftemangel macht Neuenahrer Hotel zu schaffen
Hoffen auf eine Entspannung der allgemeinen Personalknappheit: Heike Pelzer, Geschäftsführerin, und Franz-Josef Pelzer, Inklusionsbegleiter im Bethel Hotel zum Weinberg. Insbesondere für die Rezeption werden Mitarbeiter gesucht, zudem für die Weinstube, die im August öffnen soll.
Claudia Voß

Der Arbeits- und Fachkräftemangel macht sich auch im Kreis Ahrweiler bemerkbar. Besonders die Hoteliers und Gastronomen leiden unter dem Personalmangel. Wie angespannt die Lage ist, hat die RZ im Bad Neuenahrer Bethel Hotel zum Weinberg erfahren.

Lesezeit 4 Minuten
Gäste willkommen heißen, Buchungen entgegennehmen, Abrechnungen erstellen und mit viel Engagement, guter Laune und Empathie in einer gepflegten Arbeitsumgebung dazu beitragen, dass der Aufenthalt im Hotel für die Gäste unvergesslich wird – so oder ähnlich klingt die typische Stellenausschreibung einer Rezeptionskraft in einem Hotel.
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