Die Personalsituation im Gastro- und Hotelleriebereich ist im Kreis Ahrweiler angespannt - Bethel Hotel zum Weinberg ringt um neue Mitarbeiter : Wenn die Chefin am Empfang einspringen muss: Arbeitskräftemangel macht Neuenahrer Hotel zu schaffen
Die Personalsituation im Gastro- und Hotelleriebereich ist im Kreis Ahrweiler angespannt - Bethel Hotel zum Weinberg ringt um neue Mitarbeiter
Wenn die Chefin am Empfang einspringen muss: Arbeitskräftemangel macht Neuenahrer Hotel zu schaffen
Der Arbeits- und Fachkräftemangel macht sich auch im Kreis Ahrweiler bemerkbar. Besonders die Hoteliers und Gastronomen leiden unter dem Personalmangel. Wie angespannt die Lage ist, hat die RZ im Bad Neuenahrer Bethel Hotel zum Weinberg erfahren.
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Gäste willkommen heißen, Buchungen entgegennehmen, Abrechnungen erstellen und mit viel Engagement, guter Laune und Empathie in einer gepflegten Arbeitsumgebung dazu beitragen, dass der Aufenthalt im Hotel für die Gäste unvergesslich wird – so oder ähnlich klingt die typische Stellenausschreibung einer Rezeptionskraft in einem Hotel.