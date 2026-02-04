Einschätzung des Weißen Rings Wenn der Nachbar in einem Brohltalort zur Gefahr wird Nina Legler 04.02.2026, 17:00 Uhr

i Einige Anwohner in dem Brohltalort haben bereits Kameras vor ihren Häusern installiert, um sich vor weiteren Diebstählen durch den Unruhestifter zu schützen. Felix Hörhager/dpa. picture alliance / dpa

Die Nachbarschaft in einem Ort im Brohltal wird von einem Unruhestifter drangsaliert. Die Anwohner sind besorgt und wendeten sich kürzlich an unsere Zeitung. Gerhard Mainzer vom Weißen Ring zeigt nun auf, wie sich Betroffene verhalten sollten.

Was sollten Betroffene tun, wenn sie sich in ihrer eigenen Nachbarschaft nicht mehr sicher fühlen? Mit dieser Frage sehen sich auch die Einwohner in einem Ort in der Verbandsgemeinde Brohltal konfrontiert. Denn hier sorgt laut den Nachbarn ein psychisch auffälliger Mann für Unruhen, indem er die Anwohner auf offener Straße beleidigt und bedroht und sogar in ihre Häuser eindringt und sie bestiehlt.







Artikel teilen

Artikel teilen