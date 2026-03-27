Lärm, Staub und viel Verkehr: An der B9 in Remagen lebt es sich alles andere als ruhig. Trotzdem befinden sich hier einige Wohnhäuser direkt an der Hauptstraße. Auch Joachim Günther entschied sich damals bewusst für diesen Standort. Aber warum?
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Wenn man bei einem Spaziergang am Rhein die Ruhe genießen möchte, ist man in Oberwinter an der falschen Stelle: Im Sekundentakt rasen die Autos auf der B9 an einem vorbei und sorgen für einen ordentlichen Lärmpegel. Trotzdem finden sich hier und auch in Remagen zahlreiche Wohnhäuser unmittelbar in der Nähe der viel befahrenen Straße.