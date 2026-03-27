Wohnen an der B9
Wenn der Lärm in Remagen zum Alltag gehört
Joachim Günther ist 68 Jahre alt und wohnt direkt oberhalb der B9 in Remagen. Er hat sich nach all den Jahren an den Straßenlärm
Joachim Günther ist 68 Jahre alt und wohnt direkt oberhalb der B9 in Remagen. Er hat sich nach all den Jahren an den Straßenlärm gewöhnt.
Nina Legler

Lärm, Staub und viel Verkehr: An der B9 in Remagen lebt es sich alles andere als ruhig. Trotzdem befinden sich hier einige Wohnhäuser direkt an der Hauptstraße. Auch Joachim Günther entschied sich damals bewusst für diesen Standort. Aber warum?

Lesezeit 2 Minuten
Wenn man bei einem Spaziergang am Rhein die Ruhe genießen möchte, ist man in Oberwinter an der falschen Stelle: Im Sekundentakt rasen die Autos auf der B9 an einem vorbei und sorgen für einen ordentlichen Lärmpegel. Trotzdem finden sich hier und auch in Remagen zahlreiche Wohnhäuser unmittelbar in der Nähe der viel befahrenen Straße.

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