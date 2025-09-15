Die Kirmes in Lantershofen kann kommen. Die Junggesellen-Schützen-Gesellschaft St. Lambertus hat auf dem Schießstand einen neuen Schützenkönig ermittelt.

Nach dem 63. Schuss ist am Sonntagabend um 20.08 Uhr auf dem Lantershofener Schießstand der Königsvogel gefallen. Zeitgleich brachen rund 300 Gäste in Jubel aus. Lantershofen hat einen neuen Schützenkönig und die Festtage der Lambertus-Kirmes am kommenden Wochenende, 20. bis 23. September, haben einen jungen Mann im Mittelpunkt, der sich feiern lässt: der neue König Clemens Queckenburg.

Sieger setzte sich gegen zwei Mitbewerber durch

„Das wird eine Kirmes ohne Arbeit für dich“, sagte der erste Gratulant aus dem Dorf, Ortsvorsteher Marco Böhm. Ohne Arbeit deshalb, weil auf der neuen Majestät Clemens Queckenberg in den vergangenen Jahren zur Kirmes viel Arbeit lastete, war er doch Hauptmann und damit Vorsitzender der Junggesellen-Schützen-Gesellschaft St. Lambertus. Nun krönte der 29-jährige Mathematiker seine Junggesellenlaufbahn und setzte sich dabei mit Christian Herz und Joel Waldecker gegen gleich zwei ambitionierte Mitbewerber durch. Drei Kandidaten hatte es in Lantershofen zuletzt im Jahr 2007 gegeben.

Jetzt müssen die Junggesellen-Schützen erst einmal einen neuen Hauptmann wählen, ehe das Kirmesgetümmel losgeht. Dabei werden wie im Vorjahr nicht nur die Traditionen gepflegt, Kirmes soll ein Fest für die ganze Familie sein. Die Kombination soll es ausmachen. Samstag ist Familientag beim Winzerverein mit Kinderbastelspaß und Clown Lefti, Musikfreunden und Kuchenbuffet. Abends gibt es Musik beim Schützenkönig, danach eine Feier.

Vielfältiges Kirmesprogramm

Hochamt in der Kirche St. Lambertus, danach Mittagstisch im Winzerverein: So beginnt der Kirmessonntag. Am Nachmittag wartet ein Mitmachzirkus auf den Nachwuchs, ehe die Junggesellen zu Stechschrittparaden und Fähndelschwenken vor der Kirche aufziehen. Dort tritt zuvor Clown Lefti mit seiner Spaßparade auf.

Am Abend steigt der Königsball mit der Band Cover Colonia im Winzerverein. Der Montag bringt einen Festkommers für Junggesellen und Bürgervereinigung, ehe nachmittags ein Aufzug an der Kirche, ein Festzug und abends ein Tanzabend mit Discjockey im Winzerverein anstehen.