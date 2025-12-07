Meisterschaft am Nürburgring Wenn das Tanzmariechen am Nikolaustag feiert Jürgen C. Braun 07.12.2025, 17:00 Uhr

i Geschafft! Beim Schlussbild strahlen die Kinder der Irscher Mini-Garden. Jürgen C. Braun

Am Nürburgring haben an diesem Wochenende die 18. Deutschen Meisterschaften im karnevalistischen Gardetanzsport stattgefunden. Dabei zeigte sich: Auch wenn es leicht aussieht, Gardetanz ist hart erarbeiteter Sport.

Den zweiten Advent kann man auch anders feiern als gewöhnlich. Und das sogar in der tiefen Eifel. Während in den Stuben und Wohnzimmern zwischen Adenau und Daun in besinnlicher Stimmung die zweite Kerze am Adventskranz angezündet wird, lassen in der großen Arena des Nürburgrings die Tanzsport-Fans Raketen der Begeisterung steigen.







