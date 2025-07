Dass ein piepsender Radiowecker die Feuerwehren aus drei Ortsbezirken auf den Plan ruft, wie zuletzt in der Gemeinde Grafschaft geschehen, ist in der verbandsfreien Gemeinde im Norden des Ahrkreises kein alltägliches Szenario. Zumindest kann sich Wehrleiter Achim Klein nicht an einen ähnlich gelagerten Fall aus der jüngeren Vergangenheit der Wehren erinnern.

Bewusst irreführende Anrufe strafbar

Klein bescheinigte der Person, die in der Nacht zum Dienstag den piepsenden Wecker mit einem Rauchmelder verwechselte und die daraufhin die Feuerwehr alarmierte, nichts falsch gemacht zu machen. Denn ein typisches Brandmelderpiepsen gibt es nicht. Ob Radiowecker oder rückwärtsfahrende Lastkraftwagen, die Signale ähneln sich und können vom Laien schnell verwechselt werden. Und da beim Anrufer der Nacht zum Dienstag der Verdacht auf einen angeschlagenen Rauchmelder vorlag, handelte es sich auch nicht um einen Spaßanruf bei der Feuerwehr.

In diese Kategorie fallen bewusst irreführende Anrufe bei den Leitstellen, die Wehren auf den Plan rufen und zu Einsatzorten leiten, an denen sich gar kein Unglück oder Ähnliches ereignet hat. „Mit solchen Spaßanrufen hatten wir in der Vergangenheit keinerlei Probleme“, sagt Klein und hofft, dass sich das auch in Zukunft nicht ändern wird. Schließlich riskiert, wer grundlos und zum Spaß die Rettungsdienste alarmiert und erwischt wird, ein saftiges Bußgeld, wenn nicht sogar eine Anklage. Das liege aber nicht im Ermessen der Wehr, so der oberste Grafschafter Feuerwehrmann.

i Der Grafschafter Wehrleiter Achim Klein Thomas Weber

Was Klein vielmehr ärgert, sind Meldungen über Brände, bei denen es sich um das Verbrennen von Gartenabfällen handelt, die nicht bei der Kreisverwaltung angemeldet sind. Wird ein Feuer gemeldet, rücken Wehren und Polizei aus. Einen Eingriff seitens der Wehr gibt es aber nur, wenn Gefahr im Verzug ist oder das Löschen eines solchen Feuers gefordert wird. Über Ordnungswidrigkeiten-Anzeige oder gar einen Strafantrag urteilt in diesen Fällen zunächst die Polizei. Stellt aber der Arbeitgeber eines Wehrangehörigen einen Antrag auf Entschädigung wegen des Fehlens von Mitarbeitern aufgrund ihrer Einsatztätigkeit, droht dem Verursacher eines unangemeldeten Feuers eine Rechnung seitens der Kommune.

Das gilt auch bei sogenannten Fehlalarmen, wie sie immer wieder von Brandmeldeanlagen ausgelöst werden. Rückt die Feuerwehr an und findet keinen Brandherd vor, dann könnte die Kommune den Einsatz in Rechnung stellen, vorausgesetzt eine solche Handhabe ist in der Hauptsatzung der Kommune hinterlegt.

Einsätze durch fälschlich ausgelöste Brandmelder in Betrieben

In der Gemeinde Grafschaft ist das nicht der Fall. Dort gab es allerdings in der jüngeren Vergangenheit eine Vielzahl von Alarmierungen durch fälschlich ausgelöste Brandmelder, vor allem in großen Betrieben im Innovationspark Rheinland. Zu Süßwarenhersteller Haribo rückten die Wehren nach Inbetriebnahme des Werkes manchmal mehrfach in der Woche und zu allen möglichen Zeiten aus. Auch nachts, dann weckte der Sirenenalarm in den Ortsbezirken Ringen, Leimersdorf und Lantershofen die Menschen.

Das alles habe sich gravierend verändert, sagt Achim Klein. Gerade bei Haribo sei verstärkt an den Problemen gearbeitet worden. Dort seien im gesamten Werk rund 5000 Rauchmelder verbaut, die in den unterschiedlichsten Bereichen ihren Dienst tun. Klein berichtete beispielsweise von Industriespülmaschinen, die viel Dampf erzeugten und immer wieder Rauchmelder auslösten. „Die Geräte wurden durch andere Melder ersetzt“, so der Wehrleiter.

„Ein Sirenenalarm erfolgt nachts nur noch, wenn in den Orten Gefahr droht und die Menschen dort informiert werden müssen.“

Wehrleiter Achim Klein

Hinzu komme, dass bei Meldungen zu nächtlicher Zeit in aller Regel kein Sirenenalarm mehr in den Ortschaften erfolgt und die Wehrleute über ihre persönlichen Piepser alarmiert werden. „Ein Sirenenalarm erfolgt nachts nur noch, wenn in den Orten Gefahr droht und die Menschen dort informiert werden müssen“, sagt Achim Klein.

Dass sich die Situation mit den Rauchmeldern in den Betrieben entspannt habe, freut den Wehrleiter umso mehr. In diesem Jahr seien die Wehren nur zwei Mal in die Gummibärchenfabrik gefahren. Im Schnitt einmal jährlich schlage zudem beim benachbarten Obstbetrieb Frutania ein Rauchmelder an. Dort seien 30 dieser Geräte verbaut. Unterm Strich ist der Feuerwehrdienst in der Grafschaft also wesentlich ruhiger geworden, dennoch verbleiben für die Löschgruppen in Summe rund 100 Einsätze im Jahr.