Fallzahlen für Kreis Ahrweiler Weniger Missbrauchsfälle an Kindern registriert Nina Legler 29.03.2026, 08:00 Uhr

i Derzeit läuft am Landgericht Koblenz der Prozess gegen einen 64-jährigen Mann, der seine minderjährige Tochter über mehrere Jahre hinweg schwer sexuell missbraucht haben soll. Doch diese Tat ist kein Einzelfall. Kay Nietfeld. picture-alliance/ dpa

Derzeit wird am Koblenzer Landgericht ein Fall von sexuellem Missbrauch an einem Kind verhandelt, der schon über 20 Jahre zurückliegt. Doch wie sehen die aktuellen Zahlen zu Missbrauchsfällen im Kreis aus? Wir haben bei der Polizei nachgefragt.

Am Landgericht Koblenz läuft derzeit der Prozess gegen einen 64-jährigen Mann aus dem Kreis Ahrweiler, der laut Anklage der Staatsanwaltschaft seine minderjährige Tochter über mehrere Jahre hinweg schwer sexuell missbraucht haben soll. Die Kriminalstatistiken der Polizeiinspektionen im Kreis Ahrweiler zeigen, dass es sich bei dieser Tat um keinen Einzelfall handelt, obwohl die Zahlen im Vergleich zu 2024 deutlich zurückgegangen sind.







Artikel teilen

Artikel teilen