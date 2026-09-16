Projekt „MonAHR“ im Ahrtal Wenig Ahr-Beschattung: Fische sterben wegen der Hitze Lars Tenorth 16.09.2026, 10:00 Uhr

i Die Ahr erhitzt sich bei hohen Temperaturen besonders schnell. Die Beschattung ist daher ein wichtiges Thema. Lars Tenorth

Bäume zu pflanzen, ist generell für Gewässer positiv. Doch im Zuge des Hochwasserschutzes an der Ahr rollt sich dadurch auch ein Spannungsfeld auf, wie auf dem 23. Workshop der Hochwasserpartnerschaft Ahrtal deutlich wurde.

Bäume produzieren Sauerstoff, binden Kohlenstoff und bremsen damit den Klimawandel, dienen als Staubfilter und für viele Lebewesen auch als Lebensraum – wichtige Aufgaben für das Ökosystem. Mit Blick auf den Hochwasserschutz lockert das Wurzelwerk den Boden auf.







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