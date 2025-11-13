Großkatze in Kalenborn? Wem Jäger im heimischen Wald nachts begegnen 13.11.2025, 15:00 Uhr

i Ein Jäger hat am Dienstagabend vom Hochsitz im Kalenborner Wald unweit der Grenze zu Nordrhein-Westfalen ein Tier entdeckt und fotografiert, weil er es für eine Raubkatze gehalten hat. Thomas Frey. picture alliance/dpa

Treibt sich rund um das 700-Seelen-Dorf Kalenborn eine Großkatze herum? Das ist weiterhin offen und wird noch untersucht. Es ist aber alles andere als sicher, dass es sich bei dem gesichteten Wesen tatsächlich um ein gefährliches Raubtier handelt.

Nur vage Konturen, weil das Foto in der Dunkelheit aufgenommen worden ist: Das ist alles, was von dem Tier bekannt ist, das ein Jäger am Dienstagabend im Kalenborner Wald nahe der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen aufgenommen hat, weil er eine Großkatze vermutete.







