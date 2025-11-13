Wem Jäger im heimischen Wald nachts begegnen

Treibt sich rund um das 700-Seelen-Dorf Kalenborn eine Großkatze herum? Das ist weiterhin offen und wird noch untersucht. Es ist aber alles andere als sicher, dass es sich bei dem gesichteten Wesen tatsächlich um ein gefährliches Raubtier handelt.
Nur vage Konturen, weil das Foto in der Dunkelheit aufgenommen worden ist: Das ist alles, was von dem Tier bekannt ist, das ein Jäger am Dienstagabend im Kalenborner Wald nahe der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen aufgenommen hat, weil er eine Großkatze vermutete.