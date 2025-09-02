Unweit vom Sitz der Bundesregierung in Bonn entfernt, erwarb sich die Kurstadt Bad Neuenahr einen Ruf als Magnet für Prominente bis hin zu Weltstars. Unsere Zeitung erklärt, wie es dazu kam und wie der Ruhm allmählich wieder verflog.

Der Umzug der Bundesregierung nach Berlin und später nachfolgend auch die große Flut von 2021 waren nur zwei der vielfältigen Gründe dafür, dass die Zeit der großen Feste, der eleganten Bälle und Präsentationen einhergehend mit dem Besuch zahlreicher Weltstars im Kurhaus von Bad Neuenahr zu Ende ging. Unsere Zeitung blickt heute auf Glanz und Glorie zurück.

Zunächst verlieh der Adel den Glanz

Um 1900 war es der Adel, der Neuenahr entsprechenden Glanz verlieh. Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914 wurde der Aufstieg des Heilbades jedoch jäh unterbrochen. Eine notwendige Modernisierung und Neugestaltung der Kuranlagen erfolgte aber erst im Zeitraum von Ende 1933 bis 1938. So wurde 1933/34 innerhalb von nur rund vier Monaten die alte gusseiserne Trink- und Wandelhalle entfernt und durch einen Neubau mit der Architektur von Hermann Weiser ersetzt. Diese Gebäude hatten, mehrfach renoviert und instandgesetzt, bis 2021 Bestand.

i Alfredo Pauly und Prinz Marcus von Anhalt 2007 Martin Gausmann

In der aufstrebenden jungen Bundesrepublik war es um 1950 die Bonner Politik, die zum Beispiel mit ihren Pressebällen erneut für Glanz und Gloria sorgte und Politiker und Künstler an die Ahr brachte. Jetzt, im Jahr 2025, ist die Zeit des „Belle Epoque“ mit ihren glanzvollen Events aber wieder vorbei. Die Zeiten haben sich geändert, die Regierung ist nach Berlin abgewandert, und eine Kur ist heute weniger ein gesellschaftliches Ereignis geworden.

Kontakte zum preußischen Königshaus

Auch Modezar Alfredo Pauly mit seinen hollywoodwürdigen Pelzpräsentationen im Kurhaus ist fortgezogen und wird nicht wieder nach Bad Neuenahr zurückkommen. Das jedenfalls hat er erst kürzlich im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt.

i Rudi Altig und Franz Beckenbauer 2004 Martin Gausmann

Aber ein Blick zurück auf die Goldenen Jahre des Kurortes ist heute noch lohnend und oft auch amüsant. So glänzte das Heilbad Neuenahr in seiner Gründungs- und Aufbauphase vor allem mit seinen ausgezeichneten Kontakten zum preußischen Königshaus. Insbesondere zu Prinzessin Augusta, der späteren preußischen Königin und deutschen Kaiserin sowie zu dem von ihr bevorzugten Gartenarchitekten Peter Joseph Lenné.

Von Karl Marx bis Romy Schneider

Es lassen sich aber in den Kurlisten auch weitere Namen wie Julius Stockhausen und Johannes Brahms finden, die 1868 an der Ahr konzertierten. Karl Marx war 1877 mit Gemahlin und Tochter im Hotel zur Flora, der heutigen Stadtverwaltung, zu Gast, um sein Leberleiden von Badearzt Richard Schmitz in der Mittelstraße behandeln zu lassen.

i Heinrich Böll und Beigeordneter Winfried Schneider 1982 im Steigenberger Hotel beim Eintrag ins Goldene Buch. Martin Gausmann

Die russische Fürstin Gortschakow gab später in einem Brief Einblick in das damalige Leben eines vornehmen Kurgastes in Bad Neuenahr: „Nirgendwo auf solch engem Raum begegnen sich so viele ungleichartige, jedoch fast immer interessante Leute, oft faszinierende Persönlichkeiten. Als ich, um nur ein Beispiel zu erzählen, heute zum Brunnen ging, traf ich auf dem Wege einen spanischen Maler, der mit einer aristokratischen Grandezza seinen verbeulten Schlapphut vor mir schwenkte. Kaum, dass ich das Lachen verbissen hatte, grüßte mit preußischem Schneid ein Prinz aus einem der mitteldeutschen Geschlechter.“

„Wer noch keinen Frack hat, wird sich für die nächsten Jahre umrüsten müssen.“

Da war man sich in der „Gesellschaft“ einig.

Eine besonders enge Beziehung zu Bad Neuenahr pflegte der rheinische Komponist Willi Ostermann. 1936 hatte er auf der Bühne des Kurhauses seinen letzten Auftritt.

Nicht weniger glamourös ging es trotz des verlorenen Weltkrieges mit dem Tourneetheater in der zweiten Hälfte der 1940er-Jahre wieder zu, den Bundespressebällen in den 1950er-Jahren, den legendären Madame-Bällen und den Tanzturnieren der Spielbank. „Wer noch keinen Frack hat, wird sich für die nächsten Jahre umrüsten müssen“, so die Prognose nach dem Presseball 1954. „Niemals ist ein Ball mit mehr Stil abgelaufen, als im Kurhaus an der Ahr in den 50er-Jahren“, war man sich in der Gesellschaft einig.

i Bundespräsident Theodor Heuss auf dem Bundespresseball in Bad Neuenahr 1951 im Gespräch mit Kurdirektor Erich Rütten (rechts). Martin Gausmann

1958 gab es gar ein Rätselraten: „Es wird ein Geheimnis bleiben, worüber der Bundespräsident, der Sowjetbotschafter Smirnow, Außenminister von Brentano und SPD-Chef Ollenhauer so intensiv zu reden hatten. Die Herren stärkten sich mit rotem Sekt.“ Weltbekannte Künstler wie Josephine Baker zum Bundespresseball 1954, die französische Schauspielerin Martine Carol und ihre Kolleginnen Romy Schneider, Conny Froboess, Hildegard Knef, Petra Schüermann und die Kessler-Zwillinge, aber auch Hans-Joachim Kulenkampf, Chris Howland, Zarah Leander, Heidi Kabel, Willi Millowitsch, Heinz Erhard oder Boxweltmeister Max Schmeling und Fußballer Franz Beckenbauer gehörten zu den Prominenten, die sich ins Gästebuch eintrugen.

i Josephine Baker beim Bundespresseball 1954 in Bad Neuenahr. Martin Gausmann

Durch die Nähe zu Bonn wurde Bad Neuenahr bis zum Ende der 1960er-Jahre immer mehr zum eleganten Vorort der Bundeshauptstadt. So war auch die Politprominenz wie Bundeskanzler Konrad Adenauer, der spätere Bundeskanzler Kurt-Georg Kiesinger, Bundesminister Franz Josef Strauß, Bundespräsident Theodor Heuss, der spätere Bundespräsident Roman Herzog, Wirtschaftsminister Ludwig Erhard, Ministerpräsident Altmeier, SPD-Vorsitzender Erich Ollenhauer zusammen mit internationalen Diplomaten sehr häufig im Heilbad anzutreffen.

Viele Stars haben Anteil am Glanz

Später waren es dann Soraya, die zweite Ehefrau des Schahs von Persien, der tunesische Staatspräsident Habib Bourguiba, das Traumpaar der Wirtschaftswunderzeit, Marika Kilius und Hans-Jürgen Bäumler, zum Dahlienfest 1964, alle Mainzer Ministerpräsidenten, Außenminister Hans-Dietrich Genscher oder auch der Literatur-Nobelpreisträger Heinrich Böll (1982) und sein Freund Lew Kopelew, Kardinal Karl Lehmann und der Schauspieler Mario Adorf, die Piloten der Formel 1 und Radfahrlegende Rudi Altig, die dem Kurbad einen Besuch abstatteten. Sie alle und zahlreiche weitere Stars und Sternchen haben ihren Anteil daran, dass das Heilbad in jenen Tagen als attraktiver Treffpunkt für Tagungen, Kongresse und Events galt.

i Hildegard Kneef beim Bundespresseball 1957. Martin Gausmann

Der Umzug der Bundesregierung nach Berlin brachte einen tiefen Einschnitt mit sich. Dann kam die Flut im Juli 2021 hinzu und hat viele schriftliche Unterlagen und Fotos von Heimatforschern wie Hans-Jürgen Ritter oder aus dem Archiv der Kur AG zerstört. So sind die Erinnerungen heute vielfach nur noch Erzählungen, keine schriftlichen oder bildlichen Zeugnisse mehr.

i Kanzler Kiesinger in Bad Neuenahr-Ahrweiler 1967 (von links): Hans-Georg Kiesinger, Helmut Kohl, Peter Altmeier. Martin Gausmann

Allerdings können das unbeschädigte Stadtarchiv und auch zum Beispiel der einstige Schuldirektor Hubert Rieck sowie der Fotograf Hans-Jürgen Vollrath noch viele Wissenslücken füllen, sodass die goldene Zeit des Kurortes wohl nicht vergessen wird. Was bleibt, ist die Erinnerung und die Hoffnung darauf, dass nach dem nun begonnenen Neuaufbau von Kurhaus, Badehaus, Kurparkliegenschaften und Kurpark wenigstens etwas Glanz zurückfindet.