Anlage in Wachtberg-Berkum Weltraumradar gefährdet Windenergiepläne im Ahrkreis 20.11.2024, 15:19 Uhr

i Die Radaranlage des Fraunhofer-Instituts für Hochfrequenzphysik und Radartechnik FHR im benachbarten Wachtber-Berkum droht die Windkraftpläne im Kreis Ahrweiler zu stoppen. picture alliance/dpa

Auf dem Weg zum „bilanziell klimaneutralen Landkreis Ahrweiler“ tut sich ein neues Hindernis auf. Die Radaranlage des Fraunhofer Instituts in Wachtberg-Berkum, die auch militärisch genutzt wird, droht, einige Windkraftprojekte zu stoppen.

Von den Höhen im Kreis Ahrweiler ist die weiße Kugel am nördlichen Horizont beinahe von überall aus zu erkennen. Unter dieser Kuppel in Wachtberg-Berkum betreibt das Fraunhofer Institut für Hochfrequenzphysik und Radarforschung (FHR) das Weltraumbeobachtungsradar TIRA – einen voll beweglichen experimentellen Antennenkoloss in Form einer Satellitenschüssel mit einem Durchmesser von 34 Metern.

