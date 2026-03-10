10. „Over the Border“-Festival Weltmusik in Bonn: Wahnsinn ohne Grenzen Thomas Kölsch 10.03.2026, 14:00 Uhr

i Der Gitarrist und Sänger Carlou D ist unter anderem in der Hip-Hop-Szene Senegals aktiv. Thomas Kölsch

Zum zehnten Mal trifft sich die Welt in Bonn. Beim „Over the Border“-Festival werden nicht nur geografische Grenzen überschritten, sondern vor allem musikalische. Das hat schon der Eröffnungsabend im Pantheon eindrucksvoll bewiesen.

Alles, nur nicht normal: Wenn die Local Ambassadors loslegen, wird es bunt. Und mitunter ein bisschen verrückt. Die Hausband des „Over the Border“-Weltmusikfestivals, das in diesem Jahr seinen 10. Geburtstag feiert, kann gar nicht anders. Wie auch, wenn sie sieben Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt begleiten müssen, dafür nur eine Probe haben und sich somit innerhalb kürzester Zeit in jeden nur denkbaren Stil einfühlen müssen.







