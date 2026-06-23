Gesellschaftliches Engagement
Weltladen Remagen-Sinzig gewinnt Fairtrade Award
Die Ehrenamtliche des Weltladen Remagen-Sinzig freuten sich unglaublich über den Fairtrade Award. Hier zu sehen: Laudatorin Scha
Die Ehrenamtliche des Weltladen Remagen-Sinzig freuten sich unglaublich über den Fairtrade Award. Hier zu sehen: Laudatorin Schauspielerin Lavinia Wilson, Walburga Greiner (Weltladen), Moderatorin des Abends Anke Engelke und Silke Olesen (Weltladen) (von links).
© Fairtrade I Tim Keweritsch

Drei Projekte, aber nur eines konnte sich durchsetzen: Der Weltladen Remagen-Sinzig gewinnt mit ihrem Projekt „Gib Rassismus keine Chance“ in der Kategorie „Gesellschaftliches Engagement“ den Fairtrade Award. So war die Preisverleihung in Berlin.

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Ein Moment wie bei den Oscars: So beschreiben Silke Olesen und Walburger Greiner, die Sprecherinnen des Weltladens Remagen-Sinzig, die Verleihung des Fairtrade Awards in Berlin. In der Kategorie „Gesellschaftliches Engagement“ holte ihr Projekt „Gib Rassismus keine Chance“ als eines von dreien den ersten Platz.

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