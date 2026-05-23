Der Weltladen Remagen-Sinzig verkauft nicht nur fair gehandelte Produkte, sondern leistet auch Bildungsarbeit. Mit dem Projekt „Gib Rassismus keine Chance“ überzeugten sie die Jury des Fairtrade-Awards und sind nun bei der Verleihung in Berlin dabei.
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Egal ob Fairtrade-Schokolade, regionaler Wein oder Bio-Tee: All das und vieles mehr finden Kunden im Weltladen Remagen-Sinzig – und das auf nur wenigen Quadratmetern unter dem Dach der Evangelischen Kirchengemeinde. Doch der Weltladen ist nicht nur ein einfaches Geschäft, sondern vor allem auch eine Bildungsstätte.