Fußballfans im Kreis Ahrweiler
Welches Team unterstützen die Menschen in Ahrweiler? 
Bei zurückliegenden Fußball-Turnieren haben sich die Menschen im Kreis Ahrweiler zum Public Viewing getroffen – wie hier in der
Bei zurückliegenden Fußball-Turnieren haben sich die Menschen im Kreis Ahrweiler zum Public Viewing getroffen – wie hier in der Schreinerei Hoppe in Ahrweiler.
Archiv Martin Gausmann. Hans-Jürgen Vollrath

So groß wie in diesem Jahr war die WM noch nie. 48 Nationen nehmen teil und einige der 129.000 Menschen im Kreis Ahrweiler werden mitfiebern. Doch nicht jeder unterstützt dabei die DFB-Elf. Aber welche anderen Nationen haben hier die meisten Fans? 

Lesezeit 3 Minuten
48 Nationen werden in diesem Jahr bei der in Kanada, Mexiko und den USA stattfindenden Weltmeisterschaft antreten – so viele wie noch nie zuvor. Deutschland ist auch in diesem Jahr dabei, und die Jungs rund um Bundestrainer Julian Nagelsmann müssen ihr Können unter Beweis stellen.

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Kreis AhrweilerFußball-WM

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