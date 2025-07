Der Nürburgring lockt im Juli wieder zahlreiche Motorsportbegeisterte mit verschiedenen Veranstaltungen in die Eifel. Los geht es bereits an diesem Wochenende.

In diesem Monat hat der Nürburgring wie auch in den vergangenen zwei Monaten viele Veranstaltungen zu bieten. So steht der Truck-Grand-Prix an, aber auch Rad am Ring ist gesetzt, und die Landgstrecken-Serie findet statt. Dabei gibt es, so die Nürburgring 1927 GmbH & Co KG in einer Pressemitteilung, sogar eine Premiere. Die Veranstaltungen im Überblick.

Los geht es mit der Nürburgring-Langstrecken-Serie

An diesem Wochenende steht gleich mal die Nürburgring-Langstrecken-Serie „Light“ auf dem Programm. Sie schlägt am kommenden Samstag, 5. Juli, mit dem ersten „NLS Light“-Rennen auf. Dieses Rennen ist, so die Nürburgring GmbH, bewusst auf die vielen kleineren Rennteams und ihre Publikumslieblinge zugeschnitten.

Die „großen“ Fahrzeuge – GT3-Autos und 911 Cup-Porsche – bleiben bei diesem Rennen in der Garage. Die Aufmerksamkeit gebührt diesmal ganz den seriennahen Fahrzeugen. Die Charakteristik der ADAC-Nürburgring-Langstrecken-Serie bleibt dabei erhalten: Vier Stunden dauert das Rennen auf den rund 25 Kilometern Nordschleife und Sprintstrecke. Es wird auch per Stream live übertragen.

Am Sonntag, 6. Juli, geht es dann mit dem GRIP-Motorevent weiter. Die Veranstaltung verspricht auch dieses Jahr wi eder ein buntes Programm rund um schnelle Autos und Motorsport-Leidenschaft. Fans können im Fahrerlager der Grand-Prix-Strecke Gleichgesinnte treffen, PS-Schätze bestaunen und sich an der Showbühne auf Interviews mit Prominenten der Szene sowie Autogrammstunden freuen. Angekündigt sind zudem Drift-Shows, und es soll die Möglichkeit für Besucher geben, selbst im GT-Renner an der Seite eines erfahrenen Piloten die Strecke zu erleben.

Renntrucks fahren über den Ring

E benfalls am kommenden Wochenende finden die Deutsche-Liga-Mannschafts-Meisterschaften (DLMM) im Darts statt. Sie beginnen bereits am Freitag, 4. Juli. Als Europas größtes E-Darts-Turnier bringt die DLMM beeindruckende 530 Teams und rund 4000 aktive Spieler in die Eifel, mit dabei sind ebenfalls alle nationalen Größen des Sports. Mehr als 50 Stunden Darts-Sport an drei Tagen – und das bei freiem Eintritt.

Am darauffolgenden Wochenende kommen dann die Schwergewichte an den Nürburgring: Der Truck-Grand-Prix steht an. Das Trucker-Festival lockt vom 11. bis 13. Juli wieder Zehntausende in die Eifel. Auf der Strecke kämpfen die imposanten Racetrucks der FIA European Truck Racing Championship um Punkte und Pokale, ergänzt durch weitere Rennen, unter anderem mit den GT3-Boliden des ADAC GT Masters.

Im Fahrerlager präsentieren Hersteller und Speditionen ihre Neuheiten, während sich die Müllenbachschleife abends zum Mittelpunkt des Trucker-Festivals entwickelt. Am Freitag sorgt Country-Sänger Tom Astor für Stimmung. Der Samstag verspricht eine Party-Nacht – unter anderem mit Loona, Malle Anja und Markus Becker. Krönender Abschluss ist wie jedes Jahr ein imposantes Feuerwerk. Es gibt erneut die Möglichkeit, reine Festival-Tickets für die Abende in der Müllenbachschleife zu erwerben. 10 Euro kostet der Eintritt am Freitagabend, 12,50 Euro am Samstagabend. Tickets für das gesamte Event gibt es ab 20 Euro.

24 Stunden lang mit dem Fahrrad über den Nürburgring

Vom 18. bis 20. Juli verwandelt sich der Nürburgring in ein Zweirad-Mekka: Bei der Veranstaltung „Rad am Ring“ ist Muskelkraft gefragt. Beim 24-Stunden-Rennen treten Rad-Enthuasiasten einen Tag und eine Nacht lang allein oder im Team in die Pedale. Touristische Ausfahrten, auch mit E-Bikes, ermöglichen Fahrten ohne Zeitdruck. Wer nur zuschauen möchte, genießt entlang der Strecke und im Fahrerlager freien Eintritt.

i Rad am Ring steht auch in diesem Jahr wieder an. Jürgen C. Braun

Ein Fest für alle Liebhaber von historischen Motorrädern bietet der „ Kölner Kurs“ am letzten Wochenende des Monats, 26. und 27. Juli. Die Grand-Prix-Strecke des Nürburgrings wird zum Treffpunkt für Oldtimer-Freunde und präsentiert eine Sammlung klassischer Rennmotorräder. Zudem stehen diverse Rennen an. Tickets kosten 10 Euro pro Tag und beinhalten den Zugang ins Fahrerlager und auf die Tribüne.