Kulturverein stiftete Schilder
Welche Straßennamen in Brohl erklärungsbedürftig sind
Der gebürtige Brohler Leo Stausberg war viele Jahre als Lehrer und Rektor tätig. Zum Ende seiner Lehrertätigkeit kehrte er nochm
Der gebürtige Brohler Leo Stausberg war viele Jahre als Lehrer und Rektor tätig. Zum Ende seiner Lehrertätigkeit kehrte er nochmal in seinen Heimatort zurück.
Marvin Conradi

Der Kulturverein Brohl „Aalschokker Katharina” in Brohl und Niederlützingen hat Infos zu Straßennamen in den Ortsteilen für die Nachwelt festgehalten. An welchen Straßen diese Schilder noch zu finden sind.

Lesezeit 2 Minuten
Sie erinnern an das frühere Leben einer Gemeinde: Straßen- und Flurnamen haben in jedem Ort eine bestimmte Bedeutung. Aber woher kommen diese Namen? Und wer sind die Personen auf den Straßenschildern? Dieser Frage ging der Kulturverein Brohl „Aalschokker Katharina” in Brohl und Niederlützingen nach.
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