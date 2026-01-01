Ausblick auf 2026 Welche Projekte in der Grafschaft anstehen Jochen Tarrach 01.01.2026, 15:00 Uhr

i Bürgermeister Achim Juchem sieht positiv gestimmt in die Zukunft der Gemeinde Grafschaft. Jochen Tarrach

Was steht 2026 in der Gemeinde Grafschaft an? Im Gespräch mit unserer Zeitung wirft Bürgermeister Achim Juchem einen Blick nach vorn.

Seit dem 1. Februar 2005 ist im Rathaus von Grafschaft-Ringen Achim Juchem (CDU) als Nachfolger von Hubert Kolvenbach im Amt. Mit glücklicher Hand ist es ihm gelungen, in den vergangenen 20 Jahren durch die Ansiedlung wichtiger Firmen und eine Erhöhung der Gemeindeeinnahmen eine Infrastruktur zu schaffen, über die nicht viele Gemeinden im Land verfügen.







