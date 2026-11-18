Erlebnisse im Ahrtal Welche Open-Air-Festivals und Konzerte 2027 anstehen Thomas Weber 18.11.2026, 05:00 Uhr

i Beim Festival „Musik und Wein im Ahrtal" in Marienthal sind die Konzerte von Köbes Underground schon Tradition. Die Hausband der Stunksitzung kommt auch 2027 wieder an die Ahr. Thomas Weber

Nachdem nun klar ist, dass die Dagernova in Zusammenarbeit mit einer Bonner Eventagentur wieder ein Open-Air-Festival im Ahrtal auf die Beine stellen wird, blicken wir über den Tellerrand und bieten einen Überblick, was 2027 noch im Kreis ansteht.

Die Open-Air-Saison verspricht für die wärmeren Monate des kommenden Jahres eine Fülle musikalischer Ereignisse unter freiem Himmel im Ahrtal und dem gesamten Kreis. Wir geben einen Überblick über die geplanten Festivals, Konzerte und Open-Air-Veranstaltungen.







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