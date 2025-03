In der vorigen Woche überraschte die Mitteilung, dass drei Betreibergesellschaften des Verbundkrankenhauses Linz-Remagen wegen wirtschaftlicher Probleme im Insolvenzverfahren sind. Doch was für Gesellschaften sind das, und wer steckt dahinter?

Die Probleme rund um die Finanzierung des Gesundheitswesens haben längst die Kliniken im Land erreicht. Immer wieder machen vollzogene oder drohende Schließungen von Krankenhäusern Schlagzeilen. Die Liste, auch in der Region, wird immer länger. Nach der Schließung des Krankenhauses in Adenau, dem Schließen einzelner Abteilungen in Bad Neuenahr-Ahrweiler, massiven Problemen von Kliniken in Neuwied und Koblenz ist das Verbundkrankenhaus Linz-Remagen mit seinen zwei Standorten links und rechts des Rheins nun der jüngste Fall. Noch läuft der Versuch, diese beiden Häuser durch das angestoßene Insolvenzverfahren wenigstens in Teilen zu retten und wieder auf wirtschaftlich gesunde Füße zu stellen. Dabei betrifft das laufende Insolvenzverfahren drei einzelne Gesellschaften.

Drei Gesellschaften haben Insolvenz angemeldet

Da ist zunächst als größte dieser Gesellschaften die „Krankenhausverbund Linz/Remagen gemeinnützige GmbH“. Sie betreibt das Franziskus-Krankenhaus in Linz und die Klinik Maria Stern in Remagen und ist nach eigener Darstellung eine „freigemeinnützige, katholische Einrichtung der Grund- und Regelversorgung“. An den beiden Standorten in Linz und Remagen bietet sie insgesamt 293 Betten in den Fachabteilungen der Inneren Medizin, Allgemein- und Viszeralchirurgie, Orthopädie und Unfallchirurgie sowie Anästhesie, Intensiv- und Palliativmedizin, Schmerztherapie sowie einer Belegabteilung Gynäkologie. Die beiden Akutkrankenhäuser sind damit nach eigenen Angaben derzeit zentrale Anlaufstellen für jährlich rund 20.000 Patienten der Region.

Das Franziskus Krankenhaus in Linz ist eine der beiden Betriebsstätten.

Ebenfalls im Insolvenzverfahren befindet sich die „Maria Stern MVZ Remagen GmbH“. Diese Gesellschaft ist Trägerin der Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) in Remagen, Sinzig und Linz. Dabei handelt es sich um eigenständige Facharztpraxen für Chirurgie, Innere Medizin/Gastroenterologie und Urologie in Remagen, für Orthopädie und Schmerztherapie in Sinzig sowie für Innere Medizin/Gastroenterologie, Pneumologie und Schmerztherapie in Linz, die eng an die beiden Krankenhäuser angebunden oder sogar in den Kliniken selbst untergebracht sind. Auch diese Facharztpraxen tragen derzeit einen wesentlichen Teil zur medizinischen Versorgung in der Region bei.

Die dritte Gesellschaft im Insolvenzverfahren ist die „HL Service-Gesellschaft Remagen mbH“. Sie ist für die Reinigungs- und nicht pflegerische allgemeine Versorgungsdienstleitungen in den medizinischen Einrichtungen zuständig.

Zur Cordier-Stiftung gehörte auch das Inselgymnasium Nonnenwerth

Alle drei Gesellschaften haben eine gemeinsame Gesellschafterin: die Angela-von-Cordier-Stiftung. Diese gemeinnützige Stiftung wiederum vereinigt unter ihrem Dach die Unternehmungen des Ordens der Franziskanerinnen von Nonnenwerth. Sie ist Trägerin von insgesamt fünf Gesellschaften, die im Wesentlichen in den Bereichen der Gesundheits-, Kinder und Jugend- und Seniorenhilfe an mehreren Standorten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen tätig sind. Stiftung und Orden waren im Jahr 2020 in den Fokus der Öffentlichkeit geraten, nachdem überraschend der Verkauf der Insel Nonnenwerth im Rhein an einen privaten Investor bekannt gemacht worden war, samt dem darauf befindlichen Kloster und dem dort ansässigen privaten Gymnasium. Kurze Zeit später verließen die letzten Ordensschwestern ihr Kloster und ihre Insel, im Juli 2022 wurde auch nach langem Hin und Her, begleitet von Gerichtsprozessen, spektakulären Demonstrationen und bundesweiter medialer Aufmerksamkeit auch das geschichtsträchtige Inselgymnasium geschlossen.

Kloster und Schulgebäude auf der Rheininsel Nonnenwerth bei Remagen waren bis zum Verkauf des Ordens und der Angela-von-Cordier-Stiftung.

Im jetzt laufenden Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung will die Geschäftsführung der beteiligten Gesellschaften mit Unterstützung einer Fachkanzlei „strategische Sanierungsmaßnahmen zur finanziellen Stabilisierung erarbeiten“, wie es in einer Mitteilung heißt. Vom zuständigen Amtsgericht in Bad Neuenahr-Ahrweiler wurde der Rechtsanwalt Jens Lieser zum vorläufigen Sachverwalter benannt. Die Gehälter der Angestellten werden während des Schutzschirmverfahrens von der Bundesagentur für Arbeit übernommen. Bis auf Weiteres läuft der medizinische Betrieb in beiden Häusern und den Medizinischen Versorgungszentren wie gewohnt weiter. Nach wie vor finden sich auf den Internetseiten zahlreiche Stellenangebote für Fachkräfte, Ärzte und Pfleger und das Krankenhaus in Remagen lädt Interessierte für den kommenden Freitag um 17 Uhr zu einem Vortrag über das „Tabuthema Nagelpilz“ ein.