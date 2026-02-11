Blick auf Stadtentwicklung Welche Hoffnungen Alfredo Pauly für Bad Neuenahr hegt Lars Tenorth 11.02.2026, 08:00 Uhr

i Im Hintergrund ist der Pavillon zu sehen, in dem Alfredo Pauly viele Jahre sein besonderes Modegeschäft führte. Lars Tenorth

Pelzmogul und Modedesigner Alfredo Pauly erlebte in Bad Neuenahr besondere Zeiten und hat eine enge Bindung zur Stadt. So blickt er auf den dortigen Einzelhandel. Für Bad Neuenahr wünscht er sich neuen Glanz und Alleinstellungsmerkmale.

Beim Gang mit Alfredo Pauly durch die Innenstadt von Bad Neuenahr ist zu spüren, wie sehr er noch immer mit der Stadt verwurzelt ist. Viele Jahre führte er sein besonderes Modegeschäft im Pavillon an der Ahr, zwischenzeitlich war es auch im Thermalbadehaus untergebracht.







