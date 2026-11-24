Angebote im Kreis Ahrweiler Welche Hilfe es für Opfer von häuslicher Gewalt gibt Rike Schmickler-Bouvet 24.11.2026, 16:00 Uhr

i Gleichstellungsbeauftragte Rita Gilles (links) und Fachbereichsleiterin Siglinde Hornbach-Beckers Rike Schmickler-Bouvet

Häusliche, psychische oder sexualisierte Gewalt ist auch im Kreis Ahrweiler nicht selten. Meistens sind die Betroffenen Frauen. Zum „Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen“ haben wir einen Blick auf die Hilfsangebote geworfen.

Mehr als 317 Menschen haben im Jahr 2025 im Kreis Ahrweiler wegen psychischer, körperlicher oder sexualisierter Gewalt Anzeige erstattet. Drei Frauen wurden im Kreis seit Juli 2025 mutmaßlich von ihren Ex-Partnern oder Ehemännern getötet. Anlässlich des „Internationalen Tages zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen“ am 25.







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