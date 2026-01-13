Fundstücke aus dem Ahrtal Welche Flutrelikte im Haus der Geschichte zu sehen sind Beate Au 13.01.2026, 13:00 Uhr

i Neben den Stiefeln des Feuerwehrmannes Rudi. P. Schneider ist auch diese Puppe als Erinnerungsstück an die Flutnacht im Haus der Geschichte in Bonn ausgestellt. Beate Au

Während die Diskussionen über ein zentrales Flutmuseum im Ahrtal andauern und Mahnmale zum Teil noch nicht ihren endgültigen Platz gefunden haben, hat die Katastrophe im Haus der Geschichte in Bonn bereits Raum in der Dauerausstellung bekommen.

Die Bilder sind denjenigen noch präsent, die in den Tagen nach der Ahrflut im Juli 2021 im Katastrophengebiet unterwegs waren: An den Straßenrändern türmten sich meterhoch die Halden mit Hausrat, darunter nicht nur Möbel und Dinge des täglichen Lebens, sondern bei genauerem Hinsehen auch persönliche Erinnerungsstücke und emotional Berührendes wie Spielzeug.







