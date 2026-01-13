Während die Diskussionen über ein zentrales Flutmuseum im Ahrtal andauern und Mahnmale zum Teil noch nicht ihren endgültigen Platz gefunden haben, hat die Katastrophe im Haus der Geschichte in Bonn bereits Raum in der Dauerausstellung bekommen.
Die Bilder sind denjenigen noch präsent, die in den Tagen nach der Ahrflut im Juli 2021 im Katastrophengebiet unterwegs waren: An den Straßenrändern türmten sich meterhoch die Halden mit Hausrat, darunter nicht nur Möbel und Dinge des täglichen Lebens, sondern bei genauerem Hinsehen auch persönliche Erinnerungsstücke und emotional Berührendes wie Spielzeug.