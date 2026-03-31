Die Aktion „Frühlingsbunt“ am letzten Märzwochenende verlief aufgrund des Wetters wechselhaft. Doch auch im April steht mit dem Feierabendmarkt und vielen Konzerten einiges in Bad Neuenahr-Ahrweiler an. Unsere Veranstaltungshighlights.
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Ausbleibende Besucher und schlechtes Wetter: Regen, Hagel und auch die Kälte setzten der Aktion „Frühlingsbunt“ am letzten März-Samstag stark zu. Doch für den Veranstaltungssonntag zieht das Ahrtal Marketing ein positives Fazit und spricht von einer vollen Innenstadt in Ahrweiler sowie einer gut gefüllten Innenstadt in Bad Neuenahr, auch dank deutlich besserer Wetterbedingungen: „ In den Straßen, auf dem Marktplatz und in den Geschäften und ...